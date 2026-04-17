Spoleto celebra la Liberazione: il calendario completo tra commemorazioni e iniziative

Celebrazioni, cerimonie, incontri, presentazione di libri e mostre nel programma di appuntamenti organizzati dal Comune di Spoleto in collaborazione con ANPI, Sezione di Spoleto, per celebrare il 25 aprile nell’81° anniversario della Liberazione d’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista.

Sabato 25 aprile le celebrazioni prenderanno il via alle ore 8.15 al Monumento ai Caduti di Postignano (Comune di Sellano) dove verrà deposta una corona di alloro in memoria dei 5 Partigiani fucilati dai Tedeschi, quattro dei quali membri della ‘Brigata Melis’.

Si proseguirà alle ore 9.00 a Forca di Cerro (Lapide ai Caduti) dove verrà deposta una corona di alloro in onore dei Caduti jugoslavi nella Resistenza italiana e alle ore 10.30 a Spoleto, nella Chiesa di San Filippo Neri dove si celebrerà la Santa Messa in memoria dei Caduti per la Patria.

Alle ore 11.30 in via Matteo Gattaponi, è prevista la deposizione di una corona di alloro alla Lapide commemorativa in memoria dei 94 detenuti politici italiani e sloveni che evasero dal carcere della Rocca Albornoz nel 1943 per unirsi alle bande partigiane della Valnerina, e a seguire in piazza Campello verrà deposta una corona di alloro al Monumento ai Caduti in onore dei Partigiani della ‘Brigata Melis’.

Alle ore 12.00 in piazza della Libertà ci sarà la deposizione di una corona di alloro alla Lapide in onore dei Caduti nella Guerra di Liberazione con gli onori militari da una Schierante in Armi del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna. Nel corso della cerimonia interverranno Andrea Sisti, Sindaco della Città di Spoleto, Francesco Giannini, Presidente ANPI, sezione di Spoleto, il Capitano di fregata Sandro Galli, Delegato regionale ANMI. Parteciperanno i ragazzi e le ragazze della Consulta Giovanile della Città di Spoleto, gli alunni della scuola di teatro “Teodelapio” la Banda Musicale ‘Città di Spoleto’. Presenterà Daria Virginia Massi del Comune di Spoleto.

Le iniziative organizzate da A.N.P.I. Spoleto proseguiranno con la mostra “Norma, Iris e le altre” per ricordare 19 donne partigiane decorate con la medaglia al valor militare visitabile alla Biblioteca Montagne di Libri in via Busetti dal 23 aprile al 10 maggio (orari: Martedì, giovedì, venerdì e sabato 9.30-13-00 e 15.00-18.00,mercoledì 9.30-13.00).

Sabato 2 maggio alle ore 17, sempre nella Biblioteca Montagne di Libri, si terrà lai presentazione del libro “Umbria tra galleggiamento e declino”, a cura di Micropolis. L’opera analizza lo stato attuale della regione tra difficoltà strutturali e prospettive future. Partecipa Renato Covino della Redazione Micropolis.

Venerdì 8 maggio è in programma una escursione a Campello sul Clitunno sulle tracce del Campo di concentramento P.G. n. 77 con lo storico Dino Renato Nardelli, autore del libro “Montenegrini internati a Campello e Colfiorito (1942 – 1943)” a cui parteciperanno alcune classi delle scuole di Campello sul Clitunno.

Il 7 giugno a Colfiorito è in programma la visita alle “Casermette” – “Memoriale del campo di concentramento di Colfiorito” e al centro studi dell’internamento e della deportazione. Partenza da Spoleto alle ore 8.30. 0