Spoleto celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Gli appuntamenti in programma dal 2 4 novembre al 1 dic embre

Il Comune di Spoleto, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha designato il 25 novembre come data della ricorrenza, ha organizzato una settimana di iniziative in programma dal 24 novembre all’1 dicembre.

Gli appuntamenti, organizzati dagli assessorati guidati da Luigina Renzi (benessere e all’innovazione sociale, alla Formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona) e Danilo Chiodetti (valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della Città e del territorio), insieme ad associazioni del territorio e istituzioni scolastiche, inizieranno giovedì 24 novembre alle ore 9.30 con l’iniziativa “Con le donne per le vie della città”, percorso attraverso piazza Garibaldi, corso Garibaldi e piazza Pianciani, fino a piazza del Comune a cura dell’Istituto Superiore “Spagna – Campani”, in collaborazione con il Secondo Circolo Didattico (plesso di Villa Redenta) e Silvia Cantù.

Tre gli appuntamenti di venerdì 25 novembre: dalle ore 9.00 alle 13.00 è in programma “Allestimento infopoint” all’ingresso dell’ospedale San Matteo degli Infermi, a cura dell’Usl Umbria 2, Onda, Il Girasole OdV, Centro AntiViolenza Crisalide, Comune di Spoleto e Istituto Tecnico Professionale “Spagna – Campani”, mentre alle ore 15.30, ai giardini di viale Matteotti, sarà la volta di “Verniciamo di rosso la panchina”, a cura del Comune di Spoleto. Alle ore 17.30 “La scalinata si illumina – Una candela per tutte le donne offese nel mondo” in piazza Pianciani, con le letture delle sorelle Mirabel e a cura del Comune di Spoleto, Fidapa Bpw Italy sezione di Spoleto, Aletheia, Donne contro la Guerra e “Proiezioni immagini”, il progetto itinerante di Carole Magnini, a cura della Compagnia Evidanse e in collaborazione con Bus Italia.

Gli ultimi due appuntamenti saranno “Spoleto in marcia”, dalla Casina dell’Ippocastano al Piccolo Bar in piazza della Vittoria, a cura del Club Rotaract Spoleto (domenica 27 novembre, alle ore 10.00) e la piece teatrale “Incantesimo Poetico”, in programma giovedì 1 dicembre alle ore 17.30 a palazzo Mauri, con Diletta Masetti e il maestro di chitarra classica Ciro Carbone. L’iniziativa, che sarà ad ingresso libero, è a cura del Club Inner Wheel di Spoleto e del Comune.​