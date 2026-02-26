Spoleto celebra la Giornata della Donna con “Donna a Colori”: cultura, scienza e musica a Palazzo Mauri

L’Associazione Il Filo Rosso, con il patrocinio del Comune di Spoleto, promuove, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’evento “DONNA A COLORI”, in programma domenica 8 marzo alle ore 17.00 presso lo Spazio Botanical Garden della Biblioteca comunale Palazzo Mauri di Spoleto.

L’iniziativa ospiterà la presentazione del volume I CB…LU CALDI E ALTRI COLORI di Cristina Bonucci, un’opera che propone un’originale e approfondita riflessione sul significato del colore, esplorato nelle sue dimensioni scientifiche, culturali, percettive e simboliche. Un percorso affascinante che intreccia fisica, arte, moda e pensiero contemporaneo, offrendo al lettore strumenti nuovi per interpretare la realtà attraverso lo sguardo del colore, un dialogo sui colori, in cui scienza, arte e riflessione contemporanea si confronteranno per restituire al colore la sua natura di esperienza viva, dinamica e trasformativa.

Il testo è arricchito dalla prefazione del Professor Giovanni Carlotti, Professore ordinario di Fisica presso l’Università degli Studi di Perugia, e dai contributi di James Hay, Direttore del Dipartimento di Studi dei Media e del Cinema della University of Illinois, a testimonianza del valore scientifico e culturale dell’opera.

L’appuntamento sarà impreziosito dagli interventi musicali del quartetto Hanami, che accompagneranno il pubblico in un’esperienza culturale armonica e coinvolgente.

Il programma dettagliato è consultabile nella locandina in allegato, ingresso libero.