Spoleto celebra la danza con l’International Dance Competition e un’anteprima dedicata ai più piccoli

Dal 29 aprile al 3 maggio 2025, Spoleto torna al centro della scena artistica internazionale con la 34ª edizione dell’International Dance Competition, uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama coreutico mondiale. Organizzato da Paolo Boncompagni, con la Direzione Artistica di Irina Kashkova, l’evento trasformerà la città umbra in una vera capitale della danza, accogliendo giovani talenti da tutto il mondo, critici, appassionati e grandi nomi del settore.

Ad aprire simbolicamente la settimana sarà, martedì 29 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Danza, lo spettacolo “Il mio primo Debussy”, prodotto in collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova. Un appuntamento speciale pensato per gli alunni delle scuole elementari e medie, con due repliche mattutine e una pomeridiana al Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi. Lo spettacolo, della durata di 50 minuti circa, si articola in due momenti: una performance musicale della pianista Valentina Messa con “Children Corner” di Debussy, seguita dal delicato balletto per bambini “La Boîte à joujoux”, messo in scena dagli allievi della Fondazione Formazione Danza e Spettacolo ETS di Genova. Un racconto danzato che ha già conquistato oltre 50 repliche a Genova e che arriva per la prima volta a Spoleto per emozionare i più piccoli. Orari per le scuole 10 e 11:30. Per gli adulti ore 17 con biglietto acquistabile in loco al costo di 10 euro.

Nel corso della settimana, il Teatro Gian Carlo Menotti ospiterà le principali attività del concorso: esibizioni, prove, lezioni e masterclass. Tra i momenti salienti il Concorso Città di Spoleto – Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, con la partecipazione di scuole e accademie di tutto il mondo.

A valutare i concorrenti, una giuria internazionale presieduta da Eleonora Abbagnato, con figure autorevoli come Anna Maria Galeotti, Sergey Bobrov, Li Ying, Daniele Cipriani, Enrico Morelli. Il Premio della Critica sarà come sempre affidato a Sara Zuccari.

Sabato mattina 3 maggio, le danze di strada animeranno le principali piazze della città, culminando nel Gala dei Vincitori, spettacolo finale che celebra i migliori talenti dell’edizione. Appuntamento alle ore 20 con botteghino aperto dalla mattina di sabato o sin da ora online a questo link https://ticketitalia.com/gal%C3%A0-di-danza

La conferenza stampa di presentazione si terrà lunedi 28 alle ore 12 presso il Comune di Spoleto che patrocina l’evento.

Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili su www.idcspoleto.com