Spoleto celebra i 79 anni della Repubblica Italiana – Galleria fotografica

(DMN) Spoleto – questo pomeriggio, alle ore 16, in piazza del Comune, si è tenuta la ceremonia istituzionale per celebrare i 79 anni della Repubblica Italiana con una deposizione di una corona di alloro a cui è seguita la resa degli Onori militari da parte della Schierante in Armi del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna.

Alla cerimonia, con la partecipazione partecipazione della Banda musicale “Città di Spoleto” e la lettura di alcuni articoli della Costituzione Italiana a cura dei componenti della Consulta Giovanile Comunale, erano presenti il sindaco Andrea Sisti, la Vice presidente del Consiglio Comunale Maura Coltorti, il vicesindaco Danilo Chiodetti, gli assessori Albertella, Cesaretti, Protasi, Pesci e Renzi, le consigliere Buffatello e Lleshaj, i rappresentanti delle Forze Armate e dell’Ordine, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana, dell’A.N.P.I. e della Consulta Giovanile Comunale.