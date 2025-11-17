Spoleto celebra i 100 anni di Augusto Proietti

L’Amministrazione comunale di Spoleto rivolge i più sentiti auguri ad Augusto Proietti, che nei giorni scorsi ha festeggiato il traguardo straordinario dei 100 anni.

In occasione del suo compleanno, la vicepresidente del Consiglio comunale, Maura Coltorti si è recata presso la sua abitazione per portare personalmente i saluti e le congratulazioni dell’intera città.

Un gesto di vicinanza e riconoscenza verso un uomo che rappresenta un pezzo di storia della comunità spoletina: dalla Spoleto della Seconda Guerra Mondiale, agli anni di lavoro trascorsi al Cotonificio.

Uomo dalla grande vitalità, Augusto Proietti continua ancora oggi a leggere quotidiani, informarsi e dedicarsi ai cruciverba, una delle sue passioni di sempre, circondato dall’affetto dei figli, Antonella e Manfredo e dei nipoti Federica, Ilaria e Silvia, Augusto.

“La città di Spoleto – ha dichiarato la vicepresidente Maura Coltorti – è orgogliosa di poter festeggiare un altro dei suoi centenari. Augusto è un esempio positivo per tutta la comunità: la sua storia, fatta di lavoro, dedizione e famiglia, è un patrimonio prezioso per tutti noi”.