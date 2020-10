Spoleto Card: visite guidate alla Casa Romana e al Teatro Romano

Gli ultimi due appuntamenti di ottobre per scoprire il patrimonio culturale della città

Ultimi due appuntamenti in programma ad ottobre per conoscere il patrimonio storico e culturale della città di Spoleto. Le due visite guidate tematiche della Spoleto Card si terranno domenica 18 e domenica 25 ottobre alle ore 11.30 e riguarderanno la Casa romana (‘Mosaici e pitture parietali. La domus romana di Spoleto’) e il Teatro romano (‘Spoleto in scena. Il Teatro romano di Spoleto’).

Acquistando la SPOLETO CARD è possibile partecipare alle visite guidate tematiche al patrimonio culturale della città di Spoleto in programma nel mese di ottobre 2020. Chi non è in possesso della Spoleto Card può partecipare con una tariffa agevolata di € 3.00 a persona, oltre il biglietto del museo.

Nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, le visite guidate sono solo su prenotazione e a numero chiuso.

I partecipanti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina, igienizzare le mani e mantenere il distanziamento sociale.

Per avere informazioni e aderire alle visite guidate del programma della Spoleto CARD si consiglia di telefonare o chiedere alla biglietteria dei musei.

Per informazioni e prenotazione:

Soc. Coop. Sistema Museo – Spoleto – Tel e Fax 0743.46434 – 0743.224952 e-mail: info@spoletocard.it

Ufficio Turistico di Spoleto – Tel 0743.218620 e-mail: front.iat@comune.spoleto.pg.it