Spoleto Card: le visite guidate in programma a gennaio

Cinque appuntamenti fino al 30 gennaio per scoprire il patrimonio culturale della città

Cinque gli appuntamenti in programma a gennaio con le visite guidate tematiche al patrimonio culturale della città di Spoleto.

Il primo incontro riguarderà la ‘Spoleto Romanica’ con un trekking guidato dalla Chiesa dei SS Giovanni e Paolo. La visita si svolgerà domenica 2 gennaio alle ore 10.30 e il luogo di incontro sarà alla biglietteria di Palazzo Collicola.

Domenica 9 gennaio, sempre alle ore 10.30, è in programma il trekking alla scoperta dei teatri della città con ‘Spoleto… un palcoscenico di emozioni” (il luogo di incontro sarà anche in questo caso la biglietteria di Palazzo Collicola).

Il terzo appuntamento del mese sarà dedicato alla famiglia Collicola. Domenica 16 gennaio alle ore 11.30 sarà la volta della visita guidata all’appartamento gentilizio (luogo di incontro: biglietteria Palazzo Collicola).

Le ultime due visite di gennaio sono previste per il 23 e 30 gennaio. La prima, ‘Mosaici e pitture parietali’, sarà dedicata alla Casa romana con appuntamento alle ore 11.30; mentre l’ultima domenica del mese la visita, con inizio alle ore 13.00, riguarderà il Tempietto sul Clitunno, piccolo tesoro longobardo.

Le visite guidate tematiche e i trekking in città sono gratuiti per i possessori della Spoleto Card.

Coloro che non hanno la Spoleto Card potranno partecipare con una tariffa agevolata di € 4,00 a persona oltre il biglietto del museo e ai trekking in città con una tariffa di € 7,50 a persona, oltre il biglietto del museo, dove previsto.

Le visite guidate tematiche e i trekking in città sono solo su prenotazione, a numero chiuso fino ad esaurimento posti e secondo il rispetto dell’attuale normativa Covid-19.

Per i trekking in città la prenotazione è obbligatoria entro le ore 18 del sabato precedente.

Per informazioni e prenotazione:

Soc. Coop. Sistema Museo – Spoleto – Tel e Fax 0743.46434 – 0743.224952 e-mail: info@spoletocard.it

Ufficio Turistico di Spoleto – Tel 0743.218620 e-mail: front.iat@comune.spoleto.pg.it