Spoleto Card: le visite guidate di maggio

Casa Romana, Rocca Albornoz, Teatro Romano e Tempietto sul Clitunno: quattro gli appuntamenti in programma

Quattro gli appuntamenti in programma nel mese di maggio organizzati da Sistema Museo per conoscere il patrimonio storico e artistico della città e del territorio. Il primo si terrà domenica 7 maggio alle ore 11.00 alla Casa Romana con la visita guidata sul tema “Mosaici e pitture parietali” (il luogo di incontro sarà la biglietteria della Casa Romana).

Il secondo appuntamento è previsto per domenica 14 maggio alle ore 11.00 con La grande Rocca Albornoz con la visita guidata tematica al monumento (il punto di ritrovo sarà la biglietteria della Rocca Albornoz).

Domenica 21 maggio, sempre alle ore 11.00, sarà la volta di Spoleto in scena, visita guidata al Teatro Romano (luogo di incontro Museo Archeologico Nazionale).

L’ultimo appuntamento del mese ci sarà domenica 28 maggio aprile, alle ore 17.00, con Un monumento che affascina da secoli, incontro dedicato alla visita guidata al sito Unesco il Tempietto sul Clitunno (il luogo di incontro sarà la biglietteria del Tempietto).

Le visite guidate tematiche sono gratuite per i possessori della Spoleto Card. Coloro che non hanno la Spoleto Card potranno partecipare alle visite in programma con una tariffa agevolata di € 4,00 a persona oltre il biglietto del museo.

Le visite guidate tematiche sono solo su prenotazione e a numero chiuso.

Per informazioni e prenotazione:

Soc. Coop. Sistema Museo – Spoleto – Tel e Fax 0743.46434 – 0743.224952 e-mail: info@spoletocard.it

Ufficio Turistico di Spoleto – Tel 0743.218620 e-mail: front.iat@comune.spoleto.pg.it