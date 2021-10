Spoleto Card: le prossime visite guidate sulla Spoleto romanica

Tre agli appuntamenti ancora in programma dal 17 al 31 ottobre

Tre gli appuntamenti ancora in programma fino al 31 ottobre. Le visite guidate tematiche al patrimonio culturale della città di Spoleto riprenderanno domenica 17 ottobre, alle ore 10.00 con un focus sulla ‘Spoleto romana’ con un trekking urbano in città alla scoperta dell’antica Spoletium (luogo di incontro in piazza della Libertà).

Gli ultimi due appuntamenti di ottobre si terranno invece domenica 24 ottobre alle ore 14.30 (visita guidata tematica al Tempietto sul Clitunno) e domenica 31 ottobre alle ore 10.00 con la ‘Spoleto romanica. Trekking guidato in città alla scoperta dell’arte romanica’.

Acquistando la SPOLETO CARD è possibile partecipare alle visite guidate tematiche al patrimonio culturale della città di Spoleto in programma nel mese di ottobre 2021. Chi non è in possesso della Spoleto Card può partecipare alle visite guidate tematiche con una tariffa agevolata di € 3.00 a persona (oltre il biglietto del museo) e ai trekking in città al costo di € 5,00 a persona.

Le visite guidate tematiche e i trekking in città sono solo su prenotazione e a numero chiuso. Per i trekking in città la prenotazione è obbligatoria entro le ore 18 del sabato precedente. La partecipazione alle visite guidate prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19.

Per informazioni e prenotazione:

Soc. Coop. Sistema Museo – Spoleto – Tel e Fax 0743.46434 – 0743.224952 e-mail: info@spoletocard.it

Ufficio Turistico di Spoleto – Tel 0743.218620 e-mail: front.iat@comune.spoleto.pg.it