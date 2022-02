Spoleto Card: il programma delle visite guidate di marzo

Quattro gli appuntamenti dal 6 al 27

Quattro gli appuntamenti in programma per conoscere il patrimonio storico e artistico della città. La prima visita, domenica 6 marzo alle ore 11.30, sarà dedicata alla Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo la cui decorazione pittorica è riferibile ad un arco temporale compreso tra il XII e il XVI secolo. Il luogo di incontro sarà la biglietteria della Chiesa in via Filitteria / Piazzetta San Giovanni e Paolo.

Il secondo appuntamento è previsto per domenica 13 marzo alle ore 11.30 e riguarderà ‘Storie d’amore e di armi’, alla scoperta degli affreschi della Camera Pinta all’interno della Rocca Albornoz. Il luogo di incontro sarà la biglietteria della Rocca Albornoz.

Domenica 20 marzo, sempre alle ore 11.30, è in programma la visita alla scoperta dei ‘Mosaici e pitture parietali’ della domus romana di Spoleto e il luogo di incontro sarà la biglietteria della Casa Romana.

L’ultima visita guidata vedrà protagonista ‘La famiglia Collicola’ e l’appartamento gentilizio del palazzo ed è programmata per domenica 27 marzo alle ore 13.00. Il luogo di incontro sarà la biglietteria di Palazzo Collicola.

Le visite guidate tematiche sono gratuite per i possessori della Spoleto Card.

Coloro che non hanno la Spoleto Card potranno partecipare con una tariffa agevolata di € 4,00 a persona oltre il biglietto del museo.

Le visite guidate tematiche sono solo su prenotazione, a numero chiuso fino ad esaurimento posti e secondo il rispetto dell’attuale normativa Covid-19.

Per informazioni e prenotazione:

Soc. Coop. Sistema Museo – Spoleto – Tel e Fax 0743.46434 – 0743.224952 e-mail: info@spoletocard.it

Ufficio Turistico di Spoleto – Tel 0743.218620 e-mail: front.iat@comune.spoleto.pg.it