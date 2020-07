Spoleto Card: il programma delle visite guidate di luglio

Quattro appuntamenti fino al 26 luglio per scoprire il patrimonio culturale della città

Sono riprese le visite guidate tematiche al patrimonio culturale della città di Spoleto, dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria. Dopo il primo appuntamento di domenica 5 luglio dedicato a Palazzo Collicola e alla Galleria d’Arte Moderna “G. Carandente”, gli incontri proseguiranno il 12 luglio alle ore11.30 con ‘La grande Rocca Albornoz. Passeggiata nel parco e nei cortili della fortezza’ (luogo di incontro: Rocca Albornoz – biglietteria).

Domenica 19 luglio alle ore 11.30 sarà la volta di ‘Mosaici e pitture parietali. La domus romana di Spoleto’ (luogo di incontro: Casa romana – biglietteria), mentre domenica 26 luglio, sempre alle 11.30 la visita sarà dedicata a ‘Spoleto in scena. Il Teatro romano di Spoleto’ (Luogo di incontro: Museo Archeologico Nazionale – biglietteria).

Acquistando la SPOLETO CARD è possibile partecipare alle visite guidate tematiche al patrimonio culturale della città di Spoleto in programma nel mese di luglio 2020. Chi non è in possesso della Spoleto Card può partecipare con una tariffa agevolata di € 3.00 a persona, oltre il biglietto del museo.

Nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, le visite guidate sono solo su prenotazione e a numero chiuso.

I partecipanti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina, igienizzare le mani e mantenere il distanziamento sociale.

Per avere informazioni e aderire alle visite guidate del programma della Spoleto CARD è consigliato di telefonare o chiedere alla biglietteria dei musei.

Per informazioni e prenotazione:

Soc. Coop. Sistema Museo – Spoleto – Tel e Fax 0743.46434 – 0743.224952 e-mail: info@spoletocard.it

Ufficio Turistico di Spoleto – Tel 0743.218620 e-mail: front.iat@comune.spoleto.pg.it