Spoleto Card: il programma delle visite guidate di agosto

Cinque appuntamenti, dall’1 al 29 agosto, per scoprire il patrimonio culturale della città

Nuovi appuntamenti con le visite guidate tematiche al patrimonio culturale della città di Spoleto.

Domenica 1 agosto alle ore 10.00 è in programma la visita a ‘Spoleto romana. Trekking guidato in città alla scoperta dell’antica Spoletium’ (luogo di incontro: piazza della Libertà).

Domenica 8 agosto, alle ore 11.30, sarà la volta di ‘Spoleto in scena. Visita guidata tematica al teatro romano di Spoleto’ (luogo di incontro: biglietteria del Museo Archeologico Nazionale di Spoleto), mentre per Ferragosto, alle ore 10.00, l’appuntamento sarà con la visita ‘Sulle tracce dei Longobardi. Trekking guidato dal Museo Nazionale del Ducato di Spoleto alla città’ (luogo di incontro: Rocca Albornoz – biglietteria).

Le ultime due visite del mese sono in programma domenica 22 agosto alle ore 12.30 con ‘Un monumento che affascina da secoli. Visita guidata tematica al Tempietto sul Clitunno’ (il luogo di incontro sarà la biglietteria del Tempietto sul Clitunno) e domenica 29 agosto alle ore 10.00 con ‘Spoleto romanica. Trekking guidato in città alla scoperta dell’arte romanica’ (luogo di incontro: piazza della Libertà).

Acquistando la SPOLETO CARD è possibile partecipare alle visite guidate tematiche al patrimonio culturale della città di Spoleto in programma nel mese di agosto 2021. Chi non è in possesso della Spoleto Card può partecipare alle visite guidate tematiche con una tariffa agevolata di € 3.00 a persona, e al Trekking in città a € 5,00 a persona (entrambe le tariffe oltre il biglietto del museo).

Le visite guidate tematiche e i trekking in città sono solo su prenotazione e a numero chiuso. Per i Trekking in città la prenotazione è obbligatoria entro le ore 18 del sabato precedente.

La partecipazione alle visite guidate prevede il rispetto dell’attuale normativa Covid-19.

Per informazioni e prenotazione:

Soc. Coop. Sistema Museo – Spoleto – Tel e Fax 0743.46434 – 0743.224952 e-mail: info@spoletocard.it

Ufficio Turistico di Spoleto – Tel 0743.218620 e-mail: front.iat@comune.spoleto.pg.it