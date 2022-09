Spoleto Card, gli appuntamenti del weekend

Fine settimana ricco di appuntamenti per conoscere il patrimonio storico e artistico della città e del territorio

Prosegue il programma di visite guidate a tema a cura di Sistema Museo alla scoperta delle preziose testimonianze storico artistiche dei musei e delle chiese di Spoleto e del territorio.

Anche questo fine settimana, da venerdì 9 a domenica 11 settembre, sono in programma le visite guidate tematiche “Dall’alto delle torri” alla scoperta della Camera Pinta e dei percorsi difensivi della Rocca Albornoz, occasione per scoprire la stretta relazione tra la funzione difensiva della fortezza e la sua posizione strategica nel territorio e “Capolavori da Museo” alle collezioni dei musei della Spoleto Card, opportunità unica per vivere a pieno la carta turistica museale e scoprire il prezioso patrimonio storico artistico di Spoleto e di Campello sul Clitunno.

Domenica 11 settembre inoltre alle ore 11.00 è in programma una ‘Passeggiata nella storia’, un trekking guidato in città e alla Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo (l’appuntamento sarà alla biglietteria di Palazzo Collicola). I trekking in città sono gratuiti per i possessori della Spoleto Card. Coloro che non hanno la Spoleto Card potranno partecipare alle visite guidate tematiche in programma con una tariffa agevolata di € 4,00 a persona oltre il biglietto del museo e ai Trekking in città con una tariffa di € 7,50 a persona, oltre il biglietto del museo, dove previsto.

Le visite ‘DALL’ALTO DELLE TORRI’ si terranno venerdì ore 11.00 – 12.00, sabato e domenica ore 11.00 – 12.00 – 16.00 – 17.00 mentre quelle legate ai ‘CAPOLAVORI DA MUSEO’ sono organizzate come segue:

Una nobile passeggiata – Palazzo Collicola – sabato ore 16.00; Uno scrigno di antiche pitture – Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo – sabato ore 17.00; Un monumento che affascina da secoli – Tempietto sul Clitunno – sabato ore 18.00 e Una domus da sogno – Casa Romana – domenica ore 15.00. Per tutte le visite guidate la tariffa di partecipazione è € 4,00 intero | Ridotto € 3,00 per i possessori della Spoleto Card e dai 7 ai 17 anni | Gratuito fino a 6 anni | Previo acquisto della Spoleto Card o del biglietto di ingresso al museo.

Le visite guidate tematiche e i trekking in città sono solo su prenotazione, a numero chiuso fino ad esaurimento posti e secondo il rispetto dell’attuale normativa Covid-19.

Per i Trekking in città la prenotazione è obbligatoria entro le ore 18 del sabato precedente.

Per informazioni e prenotazione:

Soc. Coop. Sistema Museo – Spoleto – Tel e Fax 0743.46434 – 0743.224952 e-mail: info@spoletocard.it

Ufficio Turistico di Spoleto – Tel 0743.218620 e-mail: front.iat@comune.spoleto.pg.it