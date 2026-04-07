Spoleto capoluogo regionale della pallavolo giovanile: il PalaRota ospita le finali Under 18 e Under 19

  • Redazione
  • Aprile 7, 2026
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    • La FIPAV Umbria ha scelto la Nuova Pallavolo Spoleto e la città di Spoleto come sede dell’evento più importante dell’anno per la pallavolo giovanile regionale: le finali Under 18 femminile e Under 19 maschile.

    Si tratta di un riconoscimento significativo per la società spoletina e per tutto il territorio, che accoglie con entusiasmo una manifestazione di grande valore. 

    Protagonisti dell’evento non saranno soltanto gli atleti impegnati nelle finalissime. Anche i più giovani della Nuova Pallavolo Spoleto, appartenenti alle categorie Under 12 e Under 13 femminile, insieme agli Under 13 e Under 15 maschile, avranno un ruolo attivo sul parquet. Saranno infatti coinvolti come moppers e raccattapalle, contribuendo all’organizzazione e respirando da vicino l’atmosfera delle grandi occasioni.

    L’appuntamento è fissato per domenica 12 aprile 2026 presso il PalaRota di Piazza d’Armi.

    Il programma delle finalissime prevede:

    Ore 16:00: Bartoccini School Volley contro Pallavolo Città di Castello

    Ore 18:30: Mission Group School Volley Perugia contro SIR Mericat Nera

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    Bell'articolo!