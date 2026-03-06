Spoleto capitale del calcio giovanile: torna il torneo “Italmatch Chemicals – Città di Spoleto”

La città di Spoleto si prepara ad accogliere nuovamente uno degli appuntamenti più interessanti dedicati al calcio giovanile. Dal 4 al 6 aprile andrà infatti in scena la seconda edizione del Torneo Nazionale “Italmatch Chemicals – Città di Spoleto”, manifestazione riservata alla categoria Allievi 2010 che porterà in Umbria alcune tra le realtà più importanti del panorama calcistico giovanile italiano.

Per tre giorni i campi sportivi del territorio diventeranno il palcoscenico di un confronto di alto livello, con la partecipazione di società attente alla crescita dei giovani talenti. A contendersi il torneo saranno Genoa , Perugia , Ternana , Pistoiese , Gubbio , Orvietana , Terni FC e i padroni di casa dello Spoleto Calcio.

Il torneo rappresenta molto più di una semplice competizione. Eventi di questo tipo offrono infatti ai giovani calciatori la possibilità di misurarsi con realtà organizzate e con tradizioni calcistiche importanti, favorendo un percorso di crescita non solo tecnica ma anche personale. Il confronto tra squadre provenienti da diverse regioni diventa così un momento di formazione, oltre che di sport.

L’iniziativa assume inoltre un valore significativo anche per il territorio. L’arrivo in città di squadre, staff tecnici e famiglie porterà a Spoleto numerosi visitatori, contribuendo a rafforzare il legame tra sport e promozione locale e consolidando il ruolo della città come punto di riferimento per le manifestazioni sportive giovanili nel Centro Italia.

Un contributo fondamentale alla realizzazione dell’evento arriva dal main sponsor Italmatch Chemicals, realtà internazionale con una presenza storica sul territorio spoletino e da sempre attenta al sostegno di iniziative sportive e sociali dedicate ai giovani.

La seconda edizione del torneo si annuncia dunque come una vera festa dello sport: tre giorni di partite, entusiasmo e condivisione che offriranno ai ragazzi un’esperienza intensa e formativa, nel segno dei valori più autentici del calcio giovanile.