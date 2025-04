Spoleto capitale del calcio giovanile: al via il Torneo Nazionale Italmatch Chemicals

L’Umbria si fa protagonista del grande calcio giovanile. È stata presentata quest’oggi presso il Comune di Spoleto la prima edizione del “Torneo Nazionale di calcio Italmatch Chemicals”, importante manifestazione di calcio giovanile riservata alla categoria Giovanissimi Under 14 in programma dal 19 al 21 aprile presso i Centri Sportivi San Nicolò di Spoleto e Marcello Santi di Castel San Felice (Perugia).

Alla presentazione hanno partecipato Andrea Sisti – Sindaco di Spoleto, Federico Cesaretti – Assessore allo Sport del Comune di Spoleto, Maurizio Turci – Direttore Generale Corporate di Italmatch Chemicals Group, Vittorio Montesi – Presidente dello Spoleto Calcio, società organizzatrice dell’evento, Alberto Del Frate – Direttore Sportivo della ASD Spoleto Calcio e Mirko Tosti – Responsabile del settore giovanile della società Spoleto Calcio.

L’appuntamento sarà il più importante torneo di calcio giovanile dell’Umbria e si colloca tra gli appuntamenti di riferimento nel centro Italia per i giovani calciatori di tale fascia di età.

Otto le società che hanno già confermato la propria partecipazione: oltre ai padroni di casa dell’ASD Spoleto Calcio scenderanno in campo nella tre giorni di sfide anche Genoa CFC, FC Pistoiese, AC Perugia Calcio, Ternana Calcio, U.S. Sambenedettese, Orvietana Calcio e ACF Foligno.

È stato possibile organizzare l’evento grazie al supporto di Italmatch Chemicals, gruppo chimico internazionale specializzato in additivi per il trattamento delle acque, lubrificanti, prodotti ad alte prestazioni, ritardanti di fiamma e additivi per materie plastiche con sede a Genova e 19 stabilimenti produttivi nel mondo di cui uno anche a Spoleto.

«La realtà produttiva e imprenditoriale dell’Italmatch è un punto di riferimento storico per il nostro territorio. Abbiamo accolto con grande piacere la scelta di impegnarsi, insieme alla Spoleto Calcio, nell’organizzazione di un Torneo dedicato ai giovanissimi. È un evento sportivo che ci auguriamo possa crescere e divenire un appuntamento stabile, capace di coinvolgere ragazzi e società sportive della nostra regione e del resto d’Italia. La partecipazione registrata in questa prima edizione, con l’adesione di società di calcio importanti, è sicuramente un ottimo inizio» ha dichiarato Andrea Sisti, Sindaco di Spoleto.

«È un enorme piacere, ha dichiarato Vittorio Montesi, presidente dell’ASD Spoleto Calcio, per la ASD Spoleto ospitare, nella nostra città, un evento così importante per il calcio giovanile. Questa manifestazione permetterà ai nostri giovani calciatori di potersi confrontare con realtà professionistiche, dando altresì modo alla città di Spoleto ed alla nostra società di avere visibilità a riscontro sportivo a livello nazionale. Ringrazio in particolare Italmatch Chemicals Group per aver fornito, quale main sponsor, un contributo fondamentale per l’organizzazione del torneo e per aver come sempre mostrato grande sensibilità e attenzione nei confronti del nostro territorio, non solo in ambito sportivo ma anche e soprattutto sociale».

«Siamo onorati di dare il nostro contributo a questo prestigioso torneo, un vero punto di riferimento per il calcio giovanile umbro e non solo. La partecipazione all’evento testimonia nuovamente l’attenzione della nostra azienda verso la città di Spoleto, dove il nostro Gruppo è stato fondato nel 1998 e dove siamo presenti ancora oggi con uno dei nostri principali siti produttivi» ha affermato Maurizio Turci, Direttore Generale Corporate di Italmatch Chemicals Group.

«Italmatch Chemicals da sempre promuove iniziative sociali, culturali e sportive nel territorio spoletino, con un particolare riguardo verso le generazioni più giovani. Crediamo fermamente che lo sport sia un potente mezzo per diffondere valori fondamentali per le nostre vite come il rispetto, la collaborazione e la lealtà. Come Italmatch Chemicals siamo e saremo sempre pronti a dare il nostro contributo per supportare iniziative che, come questo importante torneo, vogliono essere ambasciatori di questa filosofia» ha concluso Turci».