Spoleto capitale dei golosi, domani taglio del nastro per una ‘Dolci d’Italia’ già da tutto esaurito

A poche ore dall’avvio a Spoleto è già ‘Dolci d’Italia’ mania. Con gli appuntamenti in programma già sold out e le strutture ricettive del territorio che registrano il tutto esaurito, il weekend che sta per partire si preannuncia come tra i più golosi dell’anno. Merito del Festival nazionale dei dolci che da venerdì 1 novembre a domenica 3 novembre è pronto ad accogliere gli amanti della pasticceria provenienti da tutta Italia.

Il taglio del nastro ufficiale della tre giorni è in programma proprio venerdì alle ore 12 al Chiostro di San Nicolò. Tra gli altri, saranno presenti Aldo Amoni, presidente Epta Confcommercio Umbria, il sindaco di Spoleto Andrea Sisti e il presidente di Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera.

La manifestazione, organizzata da Epta Confcommercio Umbria, è il risultato della sinergia di più soggetti come Regione Umbria, Comune di Spoleto, Confcommercio Spoleto, GAL Valle Umbra e Sibillini, Istituto Alberghiero di Spoleto e Fondazione Carispo.

“Siamo arrivati ad una quinta edizione – afferma Amoni – che si preannuncia come un’esperienza immersiva nella dolcezza attraverso mercati, esposizioni, cooking show, degustazioni, laboratori, appuntamenti culturali e intrattenimento. Prima di tutto, mantenendo così fede al nome della manifestazione, abbiamo cercato di portare sempre più dolci dalle regioni italiane occupando come spazi diversi palazzi della città ma con il bellissimo Chiostro di San Nicolò che rimane ancora il cuore pulsante. Siamo molto soddisfatti anche perché abbiamo appreso da parte del presidente degli albergatori di Spoleto che le strutture ricettive sono sold out e con il bel tempo previsto siamo sicuri che ci sarà pure un pienone di visitatori”. “L’obiettivo di questi eventi che facciamo con Epta – aggiunge Amoni – è quello di aiutare il commercio nei centri storici, in questo caso di Spoleto, e quindi andiamo a sostegno dell’attività commerciale dei nostri associati perché oggi ne hanno tanto bisogno”.

Una edizione di ‘Dolci d’Italia’ caratterizzata quindi dalla sezione ‘Le delizie dello Stivale’ grazie ad uno spazio espositivo (Sala degli Ori, in via Aurelio Saffi n.18, tutti i giorni dalle ore 10 alle 20) dove sarà possibile ammirare, acquistare e gustare dolci tipici da tutta Italia; alle Sale ex Monti di Pietà si potrà trovare invece lo store collegato. Tanti i produttori provenienti da 16 regioni italiane con squisite specialità dei rispettivi territori: 23 città e 23 dolci presenti a partire quindi da venerdì 1 novembre. Al piano terra del Chiostro di San Nicolò si aprirà subito il sipario dello ‘Sweet Show’, il grande mercato dove sarà possibile ammirare, acquistare e soprattutto assaggiare prelibatezze dolciarie artigianali provenienti da ogni angolo d’Italia.

Al secondo piano del Chiostro, inoltre, c’è la ‘Sweet Academy’ che ospiterà alcuni dei migliori Pastry Chef del panorama italiano, pronti a svelare i segreti delle loro creazioni. ‘Dolci d’Italia’ è quindi anche un’occasione per avvicinarsi al mondo della pasticceria con passione e competenza. Tra i protagonisti di questa edizione anche la chef Elena Ginevra Gasponi con la quale prende il via la sezione venerdì 1 novembre alle ore 15.00: ‘Oro Nero’ è il nome del cooking show imperdibile, a cura di Fortunati Tartufi, della giovanissima e talentuosa Pastry Chef nonché ex concorrente di Bake Off Italia 2020. Alle ore 16.30, invece, ‘Il Dolce Vegan’, a cura dell’Associazione Ecologicpoint APS, progetto VeganFoodTerni; alle ore 18, ‘Piccola Pasticceria’ a cura dell’Università dei Sapori con la Chef Donatella Aquili.

Già tutti esauriti gli appuntamenti ‘Piccoli pasticceri crescono’, per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, a cura dell’Associazione Il Filo Rosso. Sempre al Chiostro di San Nicolò quindi lo spazio tra gioco e didattica in cui i bambini possono essere protagonisti. L’obiettivo è quello di stimolare la loro creatività e la conoscenza delle materie prime: l’uso corretto degli alimenti si unisce al divertimento di lavorare e creare con le proprie mani piccole delizie da gustare in compagnia. Dal 1 al 3 novembre due i momenti giornalieri: alle ore 16 con ‘Biscotti, che bontà!’ e alle ore 18 con ‘Praline, che bontà!’.

Gli ‘Sweet Lab’ a Palazzo Mauri sono invece dedicati agli adulti. La chef Donatella Aquili offrirà la possibilità di partecipare a masterclass esclusive, per imparare tecniche artigianali e realizzare vere e proprie opere d’arte dolciaria. Questo il calendario: venerdì 1 novembre, ‘I Biscotti di frolla’ (ore 11) e ‘Il Tiramisù al bicchiere’ (ore 15.30).

La dolcezza incontrerà anche la storia di Spoleto con uno speciale evento collaterale: in occasione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano, sia il 31 ottobre che il 1 novembre si terranno passeggiate guidate per scoprire gli angoli più suggestivi della città. Al termine delle escursioni, i partecipanti potranno degustare dolci artigianali offerti da ‘Dolci d’Italia’ e assaporare l’olio extra vergine d’oliva di Costa d’Oro. Un mix perfetto tra arte, cultura e sapori. I trekking partiranno da Piazza Collicola il 31 ottobre e il 1 novembre alle ore 14.30, e dureranno circa due ore.

Pure la musica farà da cornice alla tre giorni spoletina. Torna infatti anche quest’anno il ‘Pink Party’, la fantastica serata inaugurale di Dolci d’Italia (venerdì 1 novembre, ore 21, Teatro Nuovo Giancarlo Menotti). Cena a buffet, dress code con almeno qualcosa di rosa e divertimento assicurato sulle hit degli anni ’70/’80. Nell’ingresso è compresa la cena a buffet, due calici di vino e un cocktail.

A Spoleto il gusto dei dolci si incontrerà anche con quello dei cibi di strada: in Piazza Pianciani i truck di ‘Non solo dolci’ sapranno soddisfare gli appetiti dei fan dello street food con una selezione di prodotti alimentari di qualità.