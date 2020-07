Previsto per oggi pomeriggio un incontro sull’asse Spoleto-New York

(DMN) Spoleto – un grande punto interrogativo campeggia sul futuro della SSD Spoleto Calcio, la storica società che dal 1932 rappresenta e porta i colori di Spoleto nello sport più amato dagli italiani. Dopo alcune settimane di silenzio, in cui l’entourage della principessa Norah Bin Saad al Saud non ha presentato la domanda per il ripescaggio in Serie D, secondo i bene informati, questa sera ci dovrebbe essere un importante incontro, in videoconferenza, alle 18, sull’asse Spoleto-New York. Sul tavolo le intenzioni della società e, soprattutto, il futuro del calcio a Spoleto.

Da un lato del video, dalla grande mela, ci saranno la principessa-presidente ed il suo braccio destro, Massimilano Pincione ( entrambi nella foto di archivio), dall’altra parte, collegati dalla città del Festival, ci saranno alcuni dirigenti che, sicuramente, cercheranno di convincere la società a proseguire l’avventura nel campionato di Eccellenza.

Va ricordato che dal suo insediamento, nel giugno 2019, la società guidata dalla principessa Saudita , ha provveduto a saldare ogni spesa affrontata (rimborsi calciatori compresi) e a pagare anche i debiti lasciati dalle precedenti gestioni. Anche per questo un potenziale addio della principessa Norah e di Max Pincione sarebbe clamoroso.