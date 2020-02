Spoleto Calcio, Tommaselli:《Durante una partita ci possono essere errori ma dobbiamo saper reagire, superare e rimanere concentrati》

Parla il difensore biancorosso



Fabio Tommaselli iniziato a giocare a calcio a 8 anni e tutto il settore giovanile lo ha vissuto nel Benevento Calcio. A 17 anni è stato aggregato nella 1° squadra del Benevento Calcio.

A 18 anni ha vestito la maglia dell’Unicusano Fondi Calcio (Serie D) vincendo il campionato. E’ rimasto in questa squadra per i successivi 3 anni militando in serie C.

Lo scorso anno, nel campionato 2018/2019, è ritornato in serie D con USD Olginatese Calcio.

Dal 27 Settembre 2019 veste la maglia della SSD Spoleto Calcio.

Nell’anticipo di sabato contro il Tiferno Lerchi 1919 ha segnato un gol importante per lo Spoleto Calcio, poi cosa è successo?

“ Dopo il gol in avvio di partita siamo stati carichi per i successivi 10 minuti circa. Poi ci siamo innervositi e non siamo più riusciti a tornare quelli di prima.

In questi giorni abbiamo parlato a lungo tra noi per capire cosa fosse successo. Sicuramente abbiamo avuto un calo mentale.

Durante una partita ci possono essere errori ma dobbiamo saper reagire, superare e rimanere concentrati. Questo è ciò che ci siamo ripromessi di fare. Siamo una squadra forte e vogliamo proseguire a dimostrarlo”.

A chi ha dedicato il gol?

“ L’ho dedicato ad Antonio, papà della mia fidanzata, che proprio sabato si è sottoposto ad un’intervento chirurgico delicato. Per fortuna è andato tutto bene”.

Con i compagni di squadra che momento sta vivendo?

“ E’ un momento del campionato sicuramente delicato anche perché ci sono sempre meno partite da giocare e il traguardo che ci interessa lo vorremmo tagliare per primi ….

Il lato psicologico è quello nel quale stiamo ponendo attenzione. Negli allenamenti rendiamo al massimo e fisicamente siamo una delle squadre (se non la squadra) più forte di questo campionato”.

Oltre al calcio, come impegna la sua giornata?

“ Ho la fortuna di vivere a pieno la passione per il calcio. Inoltre, sono un grande amante degli animali: con me vive Glace, un cane della razza “corso italiano”, 60 kg di tenerezza. E’ uno di famiglia”.

Domenica prossima, per la 7° giornata di ritorno del campionato, andrete in casa dell’Assisi Subasio. Che partita sarà?

“ Complicata come tutti gli altri confronti, anche perché è un campionato equilibrato. Ogni partita è a sé e, come sempre, non dobbiamo sottovalutare nessuna avversaria. Come ogni domenica siamo affamati di punti preziosi”.