Spoleto Calcio, tesserato Robert Georgian Nita

Il difensore é stato convocato per la trasferta di Orvieto

La Ssd Spoleto Calcio ha tesserato un nuovo giocatore: il difensore centrale Robert Georgian Nita.

Benvenuto nel club biancorosso.

Scheda giocatore

Giocatore: Robert Georgian Nita

Ruolo: difensore centrale

Luogo e data di nascita: Pitesti (Romania) 16/12/1991

Nazionalità: rumena/italiana

Altezza: 180 cm

Peso: 73 kg

Arrivo nella SSD Spoleto Calcio il 31 Gennaio 2020

Carriera in breve

Ha iniziato a giocare a calcio a Pitesti (Rom), nella sua città di origine, dai 6 agli 11 anni.

A seguito del trasferimento con la sua famiglia a Terni, Robert Georgian, a 12 anni, ha proseguito con il calcio in varie realtà del ternano, ad esempio Olympia Thyrus San Valentino, Sporting Terni.

Nel 2011/2012 ha vestito la maglia del Campitello (Tr) in Eccellenza; nel 2012/2013 con l’Asd Macchie, in Promozione.

Dal 2014/2018 è ritornato in Romania dove ha militato in squadre di serie C e serie D.

Rientrato in Italia e quest’estate, per un mese circa (fine Agosto/fine Settembre 2019), si è allenato a Spoleto con il gruppo di Mister Gagliarducci.

Inizia la stagione calcistica 2019-2020 con il Viareggio Calcio, in Eccellenza Toscana, fino a Dicembre.