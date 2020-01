Spoleto Calcio, tesserato Muhammad Qais

Il calciatore aretino é già a disposizione di Cristiano Gagliarducci



La Ssd Spoleto Calcio ha tesserato il giocatore Qais Muhammad e gli dà il benvenuto nel club biancorosso.

Scheda giocatore

Nome e cognome: Qais Muhammad

Ruolo: esterno

Luogo e data di nascita: Arezzo, 12/06/01

Nazionalità: Italiana

Altezza: 173 cm

Peso: 66 kg

Arrivo nella SSD Spoleto Calcio il 14 Gennaio 2020

Carriera in breve

Ha iniziato a giocare a calcio ad Arezzo nel settore giovanile con il Santa Firmina Calcio restandoci poi per circa sei anni.

Dopo essersi trasferito con la famiglia (di origine pakistana) a Londra, dai 14 ai 15 anni ha giocato per il Hanwell Town F.C di Londra nel settore giovanile.

Per tre mesi è stato in prova al Qpr (Queens Park Rangers Football Club), in seconda divisione inglese. Successivamente, per metà stagione ha vestito la maglia dello Staines Town (Londra) in sesta categoria e per l’altra metà della stagione ha militato nell’ Enfild Town (in sesta categoria).

Quest’estate è stato per due mesi in prova con la squadra polacca Miedz Legnica (seconda categoria del calcio polacco).

Ed ora inizia l’avventura con lo Spoleto Calcio.