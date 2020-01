Spoleto Calcio, tesserato il portiere Migni

Ha iniziato la stagione nel Gubbio

La SSD Spoleto Calcio ha un nuovo tesserato: il calciatore perugino Nicola Migni.

Il giocatore è a disposizione del mister Gagliarducci.

Benvenuto nel club biancorosso.

Scheda giocatore

Giocatore: Nicola Migni

Ruolo: portiere

Luogo e data di nascita: Perugia, 29/06/2002

Nazionalità: Italiana

Altezza: 189 cm

Peso: 80 kg

Arrivo nella SSD Spoleto Calcio il 18 Gennaio 2020

Carriera

Nicola Migni ha iniziato a giocare a calcio con il settore giovanile della Nestor Calcio fino al 2015. Dal 2016, prosegue la sua attività in serie C con il Mantova Calcio 1911 e due anni con la SS Arezzo.

Quest’anno, sempre in serie C, affronta il campionato con l’AS Gubbio 1911 e, da oggi, è nella rosa dello Spoleto Calcio.