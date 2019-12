Spoleto Calcio, tesserato Carmine Marinaro

Il centrocampista é già a disposizione del tecnico Cristiano Gagliarducci

La Ssd Spoleto Calcio ha chiuso l’accordo con il calciatore Carmine Marinaro e gli dà il benvenuto nel club biancorosso.

Scheda giocatore

Giocatore: Carmine Marinaro

Ruolo: centrocampista

Luogo e data di nascita: Cerignola (FG), 16/04/1994

Nazionalità: Italiana

Altezza: 175 cm

Peso: 67 kg

Arrivo nella SSD Spoleto Calcio il 21 Dicembre 2019

Carriera in breve

Dai 14 ai 16 anni ha vestito la maglia della giovanile della SS Lazio; dai 16 ai 18 anni ha giocato nella prima squadra del Foggia Calcio in Lega Pro e successivamente nella primavera del Pescara.

A 21 anni è stato in Lega Pro con la Sassari Torres. In seguito è la volta dell’Albalonga Calcio in serie D e dell’Audace Cerignola in Eccellenza con la quale ha vinto il campionato. L’anno successivo, sempre con l’Audace Cerignola, ha giocato in serie D.