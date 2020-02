Spoleto Calcio, mister Restani: 《Ottimo risultato il pari contro la capolista》

Parla il tecnico della formazione Juniores

Soddisfatto mister Alessandro Restani per il risultato ottenuto sabato scorso contro la capolista Julia Spello Torre.

“ Il risultato di parità 0-0 contro la capolista Julia Spello Torre è un ottimo risultato – commenta mister Alessandro Restani – fin dall’inizio della partita eravamo in inferiorità numerica perché la nostra rosa era composta da 10 elementi. Nel secondo tempo, al 30’, causa doppia ammonizione di Alessio Piccioni, siamo rimasti in 9.

I ragazzi hanno dimostrato una particolare determinazione.

L’avvio di partita è stato combattuto a centrocampo da entrambe le squadre. A seguito di un’azione pericolosa dello Spello, Alket Marku ha cercato si sfruttare la palla gol crossata da Alessio Piccioni. E’ stata una partita che abbiamo giocato bene, con qualche azione a nostro favore. La fase difensiva ha funzionato molto bene. Abbiamo sfruttato al meglio le ripartenze. Anche grazie a Migni, nuovo giovane portiere della 1° squadra, siamo riusciti ad ottenere questo risultato”.

Il prossimo confronto della 6° giornata di ritorno è posticipato, in casa, per domenica 9 Febbraio alle ore 10:00 presso lo stadio Montefalco contro la seconda in classifica Vigor Nuovo Gualdo Bastardo.