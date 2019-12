Spoleto Calcio, mister Gagliarducci: «Il 12 gennaio tutto ricomincia e saremo pronti per le nuove sfide»

Il tecnico biancorosso si gode il primato e prepara il ritorno in campo

(DMN) – il campionato di Eccellenza Umbra riprenderà il 12 gennaio, intanto lo Spoleto Calcio prosegue negli allenamenti a Montefalco. Prima di prendersi qualche giorno di riposo in occasione del capodanno, a parlare é il tecnico Cristiano Gagliarducci.

Mister, nell’ultima partita, prima della pausa natalizia, avete affrontato la Nestor Calcio. Che confronto è stato?

“ E’ stato un confronto tirato e difficile giocato in un campo da calcio al limite della praticabilità. Proprio per questo ci siamo adattati alla situazione sfruttando al massimo tutti gli episodi e portando a casa la vittoria. Così abbiamo raggiunto il primo posto in classifica a pari punti (31) con il Tiferno 1919”.

Carmine Marinaro, appena arrivato allo Spoleto Calcio, ha giocato contro la Nestor. Che calciatore è?

“ E’ un giocatore molto forte che conosco perché l’ho allenato all’Albalonga Calcio. E’ bravo e ho in fiducia in lui”.

Il 27 Dicembre è stato il giorno del suo compleanno. Come ha festeggiato?

“ Ho preferito festeggiare il mio compleanno in famiglia e con la serenità necessaria dopo questo periodo a dir poco intenso e lontano dai miei cari”.

Quando riprenderete gli allenamenti?

“ Questa mattina è stato l’ultimo allenamento dell’anno per poi riprendere nel pomeriggio del 3 gennaio 2020. Abbiamo bisogno di qualche giorno di pausa per ricaricarci perché la scalata in classifica ha richiesto grandi sacrifici.

Con la partita del 12 Gennaio 2020 tutto ricomincia e saremo pronti per le nuove sfide”.

Nella foto in evidenza il Cristiano Gagliarducci con la principessa Norah Bint Saad Al Saud