Spoleto Calcio, mister Gagliarducci: «I giovani il nostro orgoglio, domenica scenderemo in campo con la grinta giusta e con la voglia di vincere»

L’allenatore dello Spoleto si gode le giovani promesse e punta la Nestor

(DMN) Spoleto – è una settimana importante in casa dello Spoleto Calcio. La squadra di Gagliarducci, forte del secondo posto in classifica, si gode la vittoria sul Pontevalleceppi (3-1) e si prepara alla prossima sfida casalinga contro la Nestor. In mezzo la notizia dei cinque giovani biancorossi convocati in Rappresentativa Regionale Under 19.

Cristiano Gagliarducci, domenica scorsa, contro il Pontevalleceppi, che vittoria è stata?

“ Decisamente è stata una vittoria molto importante, sia per la classifica e per l’umore della squadra.

I ragazzi sono scesi in campo molto motivati disputando una bellissima partita e conquistando il 3-1.

Ogni domenica dimostrano di avere carattere e sono molto orgoglioso di come rispondono in campo”.

Ben 5 giocatori dello Spoleto Calcio sono stati convocati per l’allenamento della Rappresentativa Regionale Juniores Under 19 del prossimo 8 gennaio 2020 a Campitello (Tr). Che ne pensa?

“ Sono belle soddisfazioni per i cinque giovani giocatori Ledion Brace, Antonio Gargiulo, Francesco Labonia, Daniele Menegat, Matteo Mariano, ed è anche un orgoglio per i dirigenti biancorossi che li hanno fortemente voluti in squadra. E’ un tassello positivo che contribuirà alla formazione e miglioramento del loro percorso sportivo”.

Domenica prossima, nella 1° giornata di ritorno del campionato affronterete la Nestor Calcio. Cosa ne pensa della squadra?

“ E’ una buona squadra che proviene dalla vittoria sul Lama e, sicuramente, verrà in casa nostra molto motivata.

Siamo consapevoli che la partita non sarà facile. Noi scenderemo in campo con la grinta giusta e con la voglia di vincere”.