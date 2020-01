Spoleto Calcio, mister Gagliarducci: 《Rimaniamo con i piedi per terra. Preferisco la concretezza rispetto i grandi proclami》

Parola al tecnico della capolista

(DMN) – lo Spoleto Calcio si gode il primato in classifica nel campionato di Eccellenza e pensa al prossimo impegno interno, al “Palmieri” di Bevagna, contro l’Angelana di Sandreani.

Mister Gagliarducci, siete primi in classifica, come gestisce questa responsabilità?

“Con calma e riflessione, due elementi necessari per poter organizzare al meglio il lavoro settimanale. Per ora abbiamo solo un punto in più e, quindi, dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Preferisco la concretezza rispetto i grandi proclami”.

L’ultimo tesserato Qais Muhammad scenderà in campo domenica 19 gennaio 2020 contro l’Angelana?

“ E’ già a disposizione ma ancora non ho deciso nulla per la formazione di domenica prossima. Devo ancora valutare alcune situazioni”.

Come sarà il confronto in casa contro l’Angelana di domenica prossima?

“ Sarà sicuramente una partita difficile anche perché è una delle poche squadre che ci ha battuto.

Domenica cercheremo di imporci al meglio per riscattare il 3-2 dell’andata”.