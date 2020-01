Spoleto Calcio, mister Gagliarducci: 《Parola d’ordine determinazione》

Parla il tecnico della capolista

Lo Spoleto calcio si gode il primato in classifica e prepara i prossimi importanti impegni.

Mister Gagliarducci, domenica scorsa, avete giocato la 3° giornata di ritorno, del campionato di Eccellenza regionale. In casa contro l’Angelana, che partita è stata?

“ Data la nostra posizione di primi in classifica, ogni partita è difficile perché la pressione della vittoria è inevitabilmente molto palpabile. Siamo riusciti a giocare con la giusta intensità, grinta e freddezza. Siamo riusciti a sbloccare il risultato a nostro vantaggio per 1-0 conquistando così la vittoria. Era necessario vincere e fortunatamente abbiamo fatto centro”.

Qual è stato il migliore giocatore in campo?

“ Per lo Spoleto Calcio non c’è stato un miglior giocatore in campo perché la nostra forza è il gruppo, la coralità”.

Secondo lei, cosa dovete ancora migliorare?

“ Bisognerà sicuramente migliorare qualcosa sotto porta e in chiusura di azioni”.

Come sarà il confronto in casa, domenica prossima contro l’Ellera Calcio?

“Sarà una partita molto difficile anche perché non potrò convocare elementi importanti. Anche l’Ellera Calcio ha rinforzato la sua rosa e sarà quindi una squadra diversa rispetto al girone di andata. I punti da conquistare sono importanti e necessari per entrambe le formazioni. Per noi la parola d’ordine è: determinazione”.