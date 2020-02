Spoleto Calcio, mister Gagliarducci: 《Nella tana del lupo, pronti per affrontare ogni tipo di confronto》

L’allenatore biancorosso parla alla vigilia della trasferta di Orvieto

Domenica alle 14.30, lo Spoleto Calcio di Cristiano Gagliarducci , reduce dal pari interno contro l’Ellera, sarà impegnato in trasferta nel difficile campo di Orvieto.

Mister Gagliarducci, domenica scorsa, contro l’Ellera Calcio, che partita casalinga è stata? Cosa è mancato allo Spoleto Calcio?

“ Non abbiamo avuto la cattiveria agonistica giusta per chiudere la partita e ci siamo giocati il vantaggio guadagnato nei precedenti confronti. L’Ellera ha sfruttato al meglio le sue possibilità e ha meritato il pareggio”.

Come sarà il confronto di domani contro l’Orvietana Calcio?

“ Domani andremo nella tana del lupo ma siamo assolutamente prepararti e pronti per affrontare ogni tipo di confronto. E’ una squadra forte e non è assolutamente da sottovalutare. In casa, poi, ha conquistato più punti di noi”.

Che novità ci sono per i tesseramenti?

“Ieri è stato tesserato il difensore Robert Georgian Nita, classe 1991, proveniente dalla Virtus Viareggio (Eccellenza Toscana). Il Ds Gianfranco Multineddu sta lavorando per altre novità”.