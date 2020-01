Spoleto Calcio, in rosa anche Lorenzo Mechetti

Il difensore é a disposizione del tecnico Cristiano Gagliarducci

La SSD Spoleto Calcio ha un nuovo tesserato: il calciatore Lorenzo Mechetti.

Il giocatore è a disposizione del mister Gagliarducci.

Benvenuto nel club biancorosso.

Scheda giocatore

Giocatore: Lorenzo Mechetti

Ruolo: difensore centrale

Luogo e data di nascita: Faenza, 09/07/1996

Nazionalità: Italiana

Altezza: 185 cm

Peso: 86 kg

Arrivo nella SSD Spoleto Calcio il 10 Gennaio 2020

Carriera

Le giovanile le ha giocate con il Bologna fino alla Primavera.

Nel 2013, in prestito dal Bologna, ha giocato con la Reggiana in Lega Pro.

Gli anni successivi li ha trascorsi in serie D con il Ravenna (2014), HSL Derthona Calcio (2015),

Alfonsine (2016). Il 2017, sempre in serie D, ha militato prima con l’Argentina Arma e poi la seconda metà del campionato con il Sasso Marconi.

Il 2018/2019 è passato in Eccellenza con il Monticelli Calcio e il Biagio Nazzaro Chiaravalle.

Oggi è tra le fila dello Spoleto Calcio.