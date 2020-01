Spoleto Calcio, Guatieri: 《Aver segnato è stato come una liberazione》

Parla il giovane centrocampista biancorosso

É stato una delle sorprese positive della prima parte di campionato e domenica scorsa ha siglato il momentaneo vantaggio della squadra di Gagliarducci contro l’Ellera.

Pietro Guatieri ha iniziato a giocare a calcio all’età di 4 anni. Per tutto il settore giovanile e fino alla Primavera ha vestito la maglia del Novara Calcio. Ha trascorso due anni in serie D: nel 2017/2018 tra le fila dell’Imolese Calcio 1919 e nel 2018/2019 nell’ Us Levico Terme Calcio.

Da Settembre 2019 è nella rosa della Ssd Spoleto calcio per il campionato Eccellenza in Umbria 2019/2020.

Domenica scorsa, contro L’Ellera Calcio, ha firmato il gol biancorosso. Che emozione è stata?

“ Anche se sono soddisfatto, posso definirla un’emozione a metà perché l’obiettivo era raggiungere i tre punti netti.

Dopo l’operazione al naso del 17 dicembre 2019, a causa della frattura scomposta procurata

durante la partita contro il Pontevalleceppi, aver segnato è stato come una liberazione. Da quel momento mi sento più sereno.

Martedì abbiamo ripreso gli allenamenti presso lo stadio Franchi di Montefalco con la massima concentrazione per preparare al meglio il confronto di domenica prossima in casa dell’Orvietana Calcio”.

In questo campionato è stato autore di ben 5 gol. Che ne pensa del lavoro svolto?

“ Non posso che essere contento ma non mi accontento e ne vorrei aggiungere altri.

Per la precisione sono così suddivisi: 2 nella partita contro l’Assisi Subasio, 1 contro il Ducato, 1 contro il Pontevalleceppi e 1 segnato domenica scorsa contro l’Ellera.

Il merito poi va suddiviso con i miei compagni di squadra perché ogni passaggio precedente al gol è fondamentale per la sua realizzazione”.

Oltre al calcio, come impegna la sua giornata?

“ Per ora dedico il mio tempo al calcio. Fortunatamente, posso vivere la mia passione come fosse un lavoro a tempo pieno. Appena avrò la possibilità, terminarò gli studi sostenendo l’esame di maturità in ragioneria”.

Domenica prossima, per la 5° giornata di campionato, andrete in casa dell’Orvietana Calcio. Che confronto sarà?

“ Nel girone d’andata, l’Orvietana è stata una squadra che ci ha pressato molto alti; fisicamente poi ci ha impegnato molto.

In questi giorni stiamo preparando la partita nel migliore dei modi”.