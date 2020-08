Spoleto Calcio, é game over

La proprietà arabo-americana non presenta l’iscrizione al campionato di Eccellenza: addio a 88 anni di storia del calcio spoletino – la Superga 48 ripescata in Promozione

(DMN) Spoleto – Spoleto non ha più la sua storica squadra di calcio. La proprietà arabo-americana, rappresenta dalla principessa Saudita Norah Bint Saad Al Saud e dal suo braccio destro Massimiliano Pincione, non ha presentato al Comitato Regionale Umbria della Lega Nazionale Dilettanti, la documentazione per l’iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza regionale.

Sono quindi falliti tutti i tentativi messi in campo dalla dirigenza spoletina, rappresentata dal diesse Del Frate e dal team manager Roselletti, di convincere i presidenti d’oltre oceano ad iscrivere la squadra e non far morire la società calcistica che da 88 anni portava i colori ed il nome della città di Spoleto.

Ducato prima squadra della città, Superga 48 in Promozione – con l’addio allo Spoleto Calcio, la Ducato Spoleto che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza regionale diventa la prima squadra della città. La Superga 48 é certa invece del ripescaggio in Promozione.

Nella foto in evidenza la principessa Norah Bint Saad Al Saud e Max Pincione, sotto, dall’archivio di Due Mondi News, una foto di un derby amichevole tra Spoleto e Superga 48