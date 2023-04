Spoleto Calcio e Comune ricordano Luigi Scardabozzi

La cerimonia allo Stadio comunale insieme alla famiglia in occasione della partita tra lo Spoleto e la Ducato Calcio

Un incontro per ricordare Luigi Scardabozzi, tifoso biancorosso dello Spoleto Calcio, scomparso nel 2020. Domenica scorsa allo Stadio comunale, in occasione della partita tra le squadre dello Spoleto Calcio e della Ducato Calcio, durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, il vicesindaco con delega allo sport, Stefano Lisci e il presidente della SSD Spoleto Calcio, Vittorio Montesi hanno voluto omaggiare la memoria di Luigi Scardabozzi.

Un momento commemorativo che si è svolto alla presenza della moglie Irene e della figlia Marta, nel corso del quale il vicesindaco Lisci ha consegnato alla famiglia la targa del Comune di Spoleto.

“Lo sport si nutre di esempi positivi, vive nella misura in cui si riesce a preservare il ricordo di quelle persone che hanno vissuto profondamente la loro passione per lo sport – sono state le parole del vicesindaco Stefano Lisci – Luigi Scardabozzi era un uomo che aveva queste caratteristiche, qualità umane che nel tempo ne avevano fatto un punto di riferimento per tutti coloro che seguivano le vicende sportive dello Spoleto Calcio. Insieme alla famiglia e agli amici abbiamo voluto omaggiarlo per far sì che il suo ricordo continui ad essere un riferimento anche per le nuove generazioni. Ringrazio gli amici di Luigi, Gianni Ragni e Gianni Fabbri, che nel farsi promotori di questa iniziativa hanno permesso a tutti noi di celebrarne il ricordo”.