Spoleto Calcio, Di Patrizi: 《Ho imparato a reagire per crescere》

Il centrocampista ternano si racconta

Dopo aver iniziato il campionato di Eccelleza con la maglia dell’Assisi-Subasio, Mario Di Patrizi é appena tornato ad essere un giocatore dello Spoleto Calcio.

Centrocampista, nato a Terni 2001, Mario, ha frequentato i settori giovanili di Campitello e Ternani prima di approdare, nello scorso campionato, in Eccellenza con la maglia dello Spoleto.

Mario, appena tesserato ha già ha giocato due partite. Come è stato entrare subito in campo?

“ Già per la 2° partita di ritorno ero a disposizione di mister Gagliarducci e così mi ha fatto giocare sia in trasferta contro il Castel Del Piano che in casa contro l’Angelana. Mi ha dato fiducia e ho cercato di ripagarlo con la prestazione in campo.

A dir la verità, tra le due partite, mi è piaciuta di più quella in casa contro l’Angelana perché ho giocato senza pressioni”.

Che rapporto ha con i compagni di squadra?

“ Mi ha stupito l’espansività di tutti i compagni di squadra perché mi hanno fatto sentire a mio agio fin da subito. Non è un comportamento ovvio ne scontato e non si trova sempre in tutte le squadre”.

Oltre al calcio, come impegna la sua giornata?

“ Sono uno studente iscritto al primo anno del corso di Laurea in Economia Aziendale presso la sede dell’Università a Terni. Per la mia formazione, ho sempre creduto in un “piano b” oltre al calcio e, quindi, unire lo sport allo studio universitario è basilare”.

Che emozione prova quando gioca a calcio?

“ E’ un’insieme di emozioni. In ogni partita devi imparare a gestire ogni situazione come d’altronde succede nella vita quotidiana.

L’anno scorso, appena compiuto 18 anni, ahimè, ho dovuto affrontare un periodo familiare decisamente doloroso e buio. In fretta ho imparato a reagire per crescere sia a livello mentale che spirituale, senza perdermi”.