Spoleto Calcio, Coppola: «Noi gruppo sia in campo che fuori»

Parla il terzino dello Spoleto Calcio, protagonista nel campionato di Eccellenza

Riccardo Coppola, terzino sinistro classe 2000, è nato a Foligno ed ha iniziato a giocare al calcio all’età di 5 anni con la Virtus. Dagli 11 ai 15 anni è stato tra le fila del Foligno Calcio, mentre, successivamente, dai 15 ai 18 anni, ha vestito la maglia del Cannara giocando anche nella Juniores Nazionali. Dall’inizio campionato a Spoleto, è per la prima volta aggregato con i ‘grandi’ della prima squadra nel campionato di Eccellenza.

La partita più bella che ha giocato con lo Spoleto Calcio?

“La partita più bella è stata in trasferta contro il Lama Calcio dell’8 Dicembre scorso. Posso affermare che in quella occasione ho giocato e difeso bene. Sapevamo che il nostro avversario era tosto, e siamo scesi in campo con la motivazione giusta per portare a casa il risultato positivo”.

Che rapporto ha con i compagni di squadra?

“ Ho un bel rapporto con tutti, compagni di squadra e mister. Siamo una squadra forte e preparata e ci alleniamo per raggiungere lo stesso obiettivo. Accetto i consigli da tutti perché sono sicuro che in questo modo posso migliorare ancor di più. Piano piano sono riuscito a farmi conoscere e sono contento di avere spazio nel team. Una nostra caratteristica è che siamo riusciti a fare gruppo sia fuori che dentro il campo e non sempre accade”.

Come impegna la sua giornata?

“Sono al secondo anno di Ingegneria Meccanica Gestionale presso l’Università degli Studi di Perugia. La mattina frequento le lezioni e nel pomeriggio mi alleno. E’ difficile conciliare le due attività ma per ora non voglio rinunciare a nessuna delle due”.