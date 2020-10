É successo questa mattina in località Panico

(DMN) Spoleto – c’è voluto un intervento congiunto di Vigili del Fuoco, Soccorso alpino e sanitari del 118, questa mattina in località Panico, non lontano dalla frazione di Crocemarroggia, nel territorio comunale di Spoleto, per soccorrere un cacciatore protagonista di una brutta caduta nel bosco.

L’uomo, infortunato, é stato recuperato in una zona boschiva impervia ed é stato trasportato al pronto soccorso per le cure mediche.