Spoleto Bruxelles asse artistico-culturale per il 2022

Il giorno 28 alle ore 16 viene presentato presso il caffè letterario del Sansi il progetto Spoleto Meeting Art Bruxelles e la rivista Giovani Europei Magazine Speciale Bruxelles con la presenza di molti artisti,letterati ed intellettuali che prenderanno parte alla settimana della cultura europea che il Menotti art festival Spoleto sta organizzando per maggio a Bruxelles.

Gli artisti che fanno parte del progetto arti visive sono : Andrea Natale ( Caserta), Silvio Craia (Macerata), Paola Bradamante (Bolzano), Mario Lo Coco (Palermo), Valerio Giuffrè (Roma), Federica Rampazzo (Friuli), Adriano Sambri (Arezzo), Mario Guarino (Milano), Patrizia Dalla Valle (Emilia Romagna), Lorenza Altamore ( Emilia Romagna).

Quest’ultima ha preparato per l’occasione un vero e proprio progetto artistico culturale con opere dedicate che sarà presentato per l’occasione dal presidente Luca Filipponi, dal direttore artistico Paola Biadetti e dai critici Simone Fagioli ed Enzo Dall’Ara, dall’attrice e giornalista Maria Cristina Mancini. Il prof luca Filipponi ed il critico Enzo Dall’Ara si sono espressi in questo modo: “Questo luogo risulta essere veramente magico per la sua forza e capacità di unire le arti e gli artisti”. La mostra resterà aperta fino al 30 gennaio 2022.