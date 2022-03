Spoleto, borse di studio per l’anno scolastico 2021/2022

Pubblicato l’avviso a favore degli studenti iscritti agli istituti della Scuola secondaria di 2° grado

È online nel sito istituzionale dell’Ente l’avviso per la concessione delle borse di studio per l’anno scolastico 2021-2022. Il bando è rivolto agli studenti iscritti agli istituti della Scuola secondaria di 2° grado.

Sono ammessi al beneficio gli studenti residenti in Umbria, iscritti presso le scuole Secondarie di Secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie in cui l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità rientri nella soglia di € 10.632,94.



L’importo della borsa di studio è di € 200,00 e sarà erogato dal Ministero dell’Istruzione (l’importo potrà essere rideterminato in rapporto al numero totale degli ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili).

Per ottenere il beneficio occorre presentare la domanda al Comune di residenza mediante il modello disponibile online (https://bit.ly/3uoNXkc) entro il 14 aprile 2022 (la domanda può essere sottoscritta dall’alunno stesso se maggiorenne o, se minorenne, da un genitore).



La domanda deve pervenire presso gli Uffici della Direzione Servizi alla Persona (via San Carlo, 1) mediante e-mail silvia.martellini@comune.spoleto.pg.it o via pec comune.spoleto@postacert.umbria.it.

Coloro che risultano essere sprovvisti di una casella di posta elettronica possono prenotare un appuntamento contattando i numeri 0743 218533 – 218520 – 218540.