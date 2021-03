Spoleto, borse di studio per gli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di 2° grado per l’anno scolastico 2020/21

Come ottenere il beneficio

È online nel sito istituzionale del Comune di Spoleto l’informativa per la richiesta della borsa di studio relativamente all’anno scolastico 202-2021.

Sono ammessi al beneficio gli studenti residenti in Umbria, iscritti nelle scuole Secondarie di Secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie in cui l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità non sia superiore a € 10.632,94.

L’importo della borsa di studio è di € 200,00 e sarà erogato dal Ministero dell’Istruzione mediante il sistema dei bonifici domiciliati; tale importo potrà essere rideterminato in rapporto al numero totale degli ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili.

Per ottenere il beneficio va presentata la domanda al Comune di Spoleto, compilando il modello disponibile nel sito dell’Ente (https://bit.ly/3rMCLLu) entro il 9 aprile 2021 (la domanda può essere sottoscritta dall’alunno stesso se maggiorenne o da un genitore se minorenne).

La domanda deve pervenire presso gli Uffici della Direzione Servizi alla Persona (via San Carlo, 1):

mediante e-mail all’indirizzo sara.galardini@comune.spoleto.pg.it;

mediante pec all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it.

Coloro che risultano essere sprovvisti di una casella di posta elettronica possono prenotare un appuntamento contattando i numeri: 0743/218520 – 218540 – 218714.