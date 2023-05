Spoleto, borse di studio per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado

Il beneficio è rivolto alle famiglie con un ISEE non superiore a € 15.748,78. Le domande devono essere presentate entro il 16 giugno

È online nel sito istituzionale del Comune di Spoleto l’informativa per la richiesta della borsa di studio relativamente all’anno scolastico 2022-2023.

Sono ammessi al beneficio gli studenti residenti in Umbria, iscritti presso le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, appartenenti a famiglie in cui l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità rientri nella soglia di € 15.748,78.

L’importo della borsa di studio è di € 150,00 e sarà erogato dal Ministero dell’Istruzione mediante il sistema dei bonifici domiciliati; tale importo potrà essere rideterminato in rapporto al numero totale degli ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili.

Per ottenere il beneficio occorre presentare la domanda al Comune di Spoleto, compilando il modello disponibile nel sito dell’Ente (https://shorturl.at/hvDNY) entro il 16 giugno. La domanda può essere sottoscritta dall’alunno stesso se maggiorenne o da un genitore (se minorenne).

La domanda deve pervenire presso gli Uffici della Dipartimento per il benessere e l’innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona mediante pec all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it o consengnadolo a mano presso gli uffici di segreteria del Dipartimento, in via S. Carlo 1, nei giorni di apertura al pubblico (lunedì 8.30–13.00; martedì 8.30–13.00; giovedì 15.00–17.00).

Per informazioni è possibile contattare il settore Istruzione e Servizi educativi: Sara Galardini 0743 218520 o Silvia Martellini 0743 218540.