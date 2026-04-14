Spoleto, boom record della tassa di soggiorno

Nel 2025 Spoleto registra un vero e proprio exploit negli incassi della tassa di soggiorno, con un aumento del 30,1% rispetto al 2024, superando nettamente la crescita media regionale del 23,2%. I dati dell’Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno di JFC confermano il trend positivo anche nelle province umbre: Terni cresce del 12% e Perugia del 26%.

Nel dettaglio, il Comune di Spoleto ha incassato € 483.000 nel 2025, ben € 112.000 in più rispetto ai € 371.000 del 2024. Un risultato che colloca la città tra le migliori performance regionali, accanto a Gubbio (+35,1%), Perugia (+28,4%), Orvieto (+20,1%) e Assisi (+12%).

La crescita economica va di pari passo con l’aumento costante dei flussi turistici: dagli 93.128 arrivi e 221.696 presenze del 2021 si è passati ai 131.103 arrivi e 311.047 presenze nel 2024, fino a raggiungere nel 2025 quota 142.445 arrivi e 334.400 presenze.