Spoleto, boom record della tassa di soggiorno

Nel 2025 Spoleto registra un vero e proprio exploit negli incassi della tassa di soggiorno, con un aumento del 30,1% rispetto al 2024, superando nettamente la crescita media regionale del 23,2%. I dati dell’Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno di JFC confermano il trend positivo anche nelle province umbre: Terni cresce del 12% e Perugia del 26%.
Nel dettaglio, il Comune di Spoleto ha incassato € 483.000 nel 2025, ben € 112.000 in più rispetto ai € 371.000 del 2024. Un risultato che colloca la città tra le migliori performance regionali, accanto a Gubbio (+35,1%), Perugia (+28,4%), Orvieto (+20,1%) e Assisi (+12%).
La crescita economica va di pari passo con l’aumento costante dei flussi turistici: dagli 93.128 arrivi e 221.696 presenze del 2021 si è passati ai 131.103 arrivi e 311.047 presenze nel 2024, fino a raggiungere nel 2025 quota 142.445 arrivi e 334.400 presenze.
“I dati relativi agli incassi della tassa di soggiorno, elaborati dall’Osservatorio nazionale di JFC e ripresi dalla stampa nazionale e regionale, confermano un trend estremamente positivo per il nostro territorio e rappresentano un indicatore concreto della crescente attrattività turistica di Spoleto – ha dichiarato l’assessore al turismo Giovanni Angelini Paroli – Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso tra amministrazione, operatori del settore e realtà locali, che stanno contribuendo a qualificare sempre di più l’offerta della città, sia in termini di accoglienza che di proposta culturale ed esperienziale. Le risorse derivanti dalla tassa di soggiorno saranno reinvestite proprio in questa direzione, con l’obiettivo di migliorare i servizi, sostenere la promozione e rendere Spoleto una destinazione sempre più competitiva e accogliente durante tutto l’anno. Continueremo a lavorare per consolidare questi risultati, puntando su qualità, sostenibilità e valorizzazione delle eccellenze del territorio”.
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