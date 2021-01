Spoleto, Benedizione degli animali a San Pietro nella festività di sant’Antonio Abate

La Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo Mons. Renato Boccardo – foto

di Alessio Cao

(DMN) Spoleto – Al termine della messa domenicale di oggi delle 11:30, si è svolta, come da antica tradizione, la benedizione degli animali nel piazzale antistante la chiesa di San Pietro extra moenia. La breve cerimonia, celebrata del Arcivescovo di Spoleto-Norcia e Presidente della Conferenza Episcopale Umbra Mons. Renato Boccardo, ha visto la partecipazione di numerosi fedeli accompagnati dai loro animali. Cani, gatti e conigli sono stati benedetti dall’Arcivescovo che ha ricordato le importanti origini contadine di questa tradizione, quando gli animali erano parte integrante della società produttiva, in particolare quella agricola. Il 17 gennaio si ricorda Sant’Antonio Abate, eremita egiziano fondatore del monachesimo, riconosciuto dalla Chiesa come protettore del bestiame, degli animali domestici e degli allevatori.