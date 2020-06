Spoleto, c’è il bando per la gestione del Castello di Poreta

La Comunità Montana dei monti Martani, Serano e Subasio mette vendita il “Rifugio Acera” di Campello sul Clitunno e il complesso immobiliare “Rio Secco” di Trevi

La Comunità Montana dei monti Martani, Serano e Subasio vende alcuni beni immobili e mette a gara la gestione del Castello di Poreta.

L’Ente, attualmente in gestione commissariale, vende all’asta alcuni beni immobili ed inoltre, pubblica il bando per l’affidamento della gestione del Castello di Poreta.

Il primo bene in vendita è costituito da un immobile denominato “Rifugio Acera” edificato negli anni ’80 ad uso rifugio per pastori, che si sviluppa su due livelli – al piano terra un locale ricovero con camino, dispensa e magazzino ed al primo piano, con accesso da scala esterna e un locale magazzino.

E’ posto in una piccola valle nella zona montuosa ad ovest del Monte Maggiore a quota 1325 s.l.m. in Comune di Campello sul Clitunno.

Il prezzo posto a base d’asta è di euro 32.000,00.

Il secondo bando interessa il “complesso immobiliare Rio Secco” in Comune di Trevi, che si trova a circa 900 s.l.m. in una stupenda posizione.

In passato Rio Secco è stata una villa di una certa importanza, nel 1432 all’interno vivevano venti famiglie. All’interno del castello, fattavi erigere dall’abate Alexandro, troviamo anche la chiesa di Santa Maria della Neve.

Il valore posto a base d’asta è di €. 401.800,00.

Per chi è interessato alle proposte, le buste con le offerte vanno inviate all’Ente entro il 29 giugno 2020.

Il quadro delle offerte si completa con messa a bando della gestione della struttura immobiliare posseduta dalla Comunità Montana in località Poreta nel Comune di Spoleto, denominata “Castello di Poreta”, da adibire ad attività di esercizio ricettivo – ristorazione.

L’importo a base di gara è definito in € 12.000,00/annui.

Per chi è interessato le domande dovranno pervenire entro il 19 giugno 2020.

Qualsiasi altra informazione sulle proposte le potete trovare nel sito dell’Ente http://www.montimartaniseranosubasio.it/