L’assegnazione delle somme è relativa agli affitti corrisposti nell’anno 2020

È online nel sito del Comune di Spoleto il bando per richiedere il contributo per gli affitti (l’assegnazione delle somme è relativa ai canoni corrisposti nel 2020).

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda entro il 6 dicembre 2021, compilando il modello appositamente predisposto dalla Regione dell’Umbria, in distribuzione gratuita presso gli uffici della Direzione Servizi alla Persona in via San Carlo n. 1 oppure scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente (https://bit.ly/3DJU1qU).

La domanda deve essere spedita al Comune di Spoleto – Direzione Servizi alla Persona, Piazza del Comune n. 1, 06049 SPOLETO (PG) – mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata copia del documento d’identità in corso di validità oppure inviata tramite PEC a comune.spoleto@postacert.umbria.it.

È possibile anche la consegna a mano alla Direzione Servizi alla Persona (in via San Carlo n. 1), chiamando i numeri telefonici 0743 218511 – 711 – 551 per concordare un appuntamento.