Stipulate le convenzioni e affidata ai tecnici la progettazione. L’assessore Flavoni:”Poter disporre di due aree camper è un elemento qualificante per la città”

Stipulate con Umbria TPL e Mobilità Spa e TPL Mobilità Scarl le convenzioni per la disponibilità delle due aree camper di via del Tiro a Segno e via F.lli Cervi (piazzale interno ex ferrovia Spoleto-Norcia).

La stipula rientra tra i passaggi necessari che il Comune di Spoleto era tenuto a formalizzare, per proseguire l’iter di realizzazione delle 30 piazzole destinate ad accogliere i camper. Dopo aver infatti ottenuto, nel dicembre scorso, l’assegnazione di € 114.000 per la realizzazione di 20 piazzole in via F.lli Cervi (€ 76.000) e 10 in via del Tiro a Segno (€ 38.000), il Comune di Spoleto sta affidando in questi giorni gli incarichi per la redazione dei progetti esecutivi entro i termini previsti dal decreto n° 154 del 9 dicembre scorso.

“La possibilità di avere finalmente a Spoleto due aree camper regolarmente attrezzate – ha dichiarato l’assessore all’urbanistica Francesco Flavoni – è un elemento qualificante per la città, in quanto supera una criticità annosa. Questo non solo ci permetterà di essere una meta turistica anche per una fetta importante di viaggiatori che sono stati sempre tenuti lontano, ma garantirà la riqualificazione di due spazi molto centrali e funzionali per gli spostamenti dei camperisti nel territorio e verso il centro storico”.

Il progetto, che riguarderà un’area di 2000 mq in via F.lli Cervi e 1000 mq in via del Tiro a Segno, dovrebbe essere approvato entro il mese di maggio, per poi procedere successivamente alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori. Da programma gli interventi verranno eseguiti durante i mesi estivi per avere la piena disponibilità delle aree camper entro l’autunno.