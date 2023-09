Spoleto, automobile rubata per asportare pezzi del motore

È successo questa notte nella zona PEEP di San Nicolò

(DMN) Spoleto – nella notte giovedì 21 e venerdì 22 settembre , una Fiat Panda è stata rubata, mentre era parcheggiata sotto un condominio in via Lorenzo Betti, nella popolosa Zona PEEP di San Nicolò. Ad accorgersi del furto il proprietario, un imprenditore edile, che questa mattina non ha ritrovato l’utilitaria sotto casa. La Fiat Panda è stata poi rinvenuta a poche centinaia di metri di distanza, nella limitrofa via Pietro Falchi, con numerosi componenti del motore asportati. All’interno dell’utilitaria c’era una cassetta porta attrezzi anch’essa rubata.

Dalla vettura è stato asportato anche un borsello , contenente una carta di credito che risulta bloccata , da questa mattina, a seguito di alcuni tentativi di prelievo , effettuati in provincia dell’Aquila. Sono in corso le indagini della Polizia di Stato.