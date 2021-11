Spoleto, attivo il nuovo sistema di pagamento della mensa scolastica

Si può pagare tramite l’APP ‘Spazio Scuola’ e il sito School E-Suite. Dall’1 dicembre 2021 l’accesso sarà consentito solo tramite SPID

È attivo il nuovo sistema di pagamento della mensa scolastica. Dopo la sospensione temporanea comunicata ad ottobre i nuovi gestori del servizio, ossia il Raggruppamento Temporaneo di Impresa composto da B+ Cooperativa sociale e CIR Food SC, hanno definito il nuovo metodo di pagamento.

Dal 28 ottobre è infatti possibile effettuare la ricarica attraverso il sistema PagoPA che consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi della Pubblica Amministrazione garantendo sicurezza e affidabilità nei pagamenti.



Si potrà pagare tramite l’APP ‘Spazio Scuola’, scaricabile da Google Play Store (Android) o App Store (iOS) o collegandosi al sito https://www.schoolesuite.it/default1/spoleto per accedere al portale dell’applicativo School E-Suite.

Per chi decide di utilizzare l’APP è necessario al primo avvio inserire il Codice di Attivazione 7021641201 valido per il Comune di Spoleto ed accedere tramite SPID (dall’1 dicembre 2021 sarà l’unica modalità consentita) o le credenziali già in possesso (in caso contrario si può procedere alla registrazione). Al netto del codice di attivazione (valido solo per l’APP) la modalità è identica se si decide di accedere dal sito https://www.schoolesuite.it/default1/spoleto.

Per il pagamento tramite APP è sufficiente selezionare ‘Pagamenti’, inserire l’importo, scegliere la “Categoria di servizio” (per gli iscritti alle materne di San Martino in Trignano, Morro, Baiano e alle elementari di San Giovanni di Baiano e San Martino in Trignano la categoria di servizio da selezionare è Refezione CIR FOOD, mentre per tutte le altre scuole va selezionata B+) e poi procedere al pagamento.

La procedura tramite il sito è identica, con l’unica differenza che il primo passaggio non avviene dalla voce ‘Pagamenti’ ma ‘Ricarica’.

Due le modalità di pagamento previste, “PAGA ONLINE” oppure “PAGA PRESSO PSP”. Nel primo caso, quindi per chi sceglie il pagamento online, la ricarica potrà essere effettuata mediante carta di credito o con le altre modalità elencate (ad esempio conto corrente), mentre se si sceglie “PAGA PRESSO PSP” la ricarica potrà essere effettuata con generazione dell’avviso di pagamento da pagare successivamente presso un PSP (Prestatore di servizio – es. tabaccai, SISAL, Pay Tipper, Lottomatica, banche aderenti a PagoPA).

Una volta effettuata la ricarica il proprio credito virtuale verrà aggiornato (in circa uno o due giorni) sulla pagina personale del portale mensa scolastica, consultabile dal genitore in qualunque momento con la propria username e password / Spid.

In caso di dubbi o maggiori chiarimenti si prega di contattare: mensa.scolastica@bpiucoopsociale.it