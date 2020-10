Spoleto, attivata la RSA Covid: ricoverati i primi sette pazienti

Sono in fase di ultimazione gli interventi di messa in sicurezza dei reparti di medicina, utic e terapia intensiva

L’area RSA covid è stata attivata nella giornata di ieri ed attualmente accoglie i primi sette pazienti positivi, nelle prossime ore è previsto l’arrivo al “San Matteo degli Infermi” di altri pazienti.



In fase di ultimazione gli interventi di messa in sicurezza dei reparti di medicina, utic e terapia intensiva



Previsto a breve il trasferimento e la ricollocazione nella sede distrettuale di via Manna delle attività ambulatoriali territoriali attualmente presenti al piano -1 del presidio ospedaliero



Ultimati gli interventi di messa in sicurezza dell’area di chirurgia al primo piano con la realizzazione di un’area filtro e pressione negativa per garantire la massima sicurezza agli operatori sanitari.

É quanto riporta una nota della Usl Umbria 2.