Spoleto, assemblea popolare per la scuola pubblica

Sabato 29 agosto, ore 17.30, giardini di viale Matteotti

ASSEMBLEA POPOLARE PER LA SCUOLA PUBBLICA. SPOLETO GIARDINI DI VIALE MATTEOTTI ORE 17,30

La crisi del sistema di produzione e di mercato capitalista è precipitata con la PANDEMIA rendendo palese a tutti la devastazione sociale provocata dalle politiche liberiste. Se ne USCIRÀ solo pagando gli altissimi costi della RIPRESA E ANCORA UNA VOLTA LA VOLONTÀ È QUELLA DI FARLI RICADERE SULLE SPALLE DELLE CLASSI POPOLARI, COME CI DIMOSTRANO le aggressive prese di posizione di Confindustria. OGGI PIÙ CHE MAI C’È LA NECESSITÀ DI LOTTARE PER IL LAVORO E PER I DIRITTI UNIVERSALI DEI LAVORATORI, PER UNA SANITÀ PUBBLICA ACCESSIBILE A TUTTI, PER UNA SCUOLA PUBBLICA GRATUITA E DI QUALITÀ.

È per questa ragione che come lavoratori della scuola e studenti, abbiamo deciso di promuovere una ASSEMBLEA POPOLARE PER LA SCUOLA PUBBLICA per SABATO 29 AGOSTO, per denunciare la realtà drammatica della scuola E CAPIRE COME ORGANIZZARE UNA FORTE RISPOSTA ALLA SITUAZIONE ESPLOSIVA CHE SI PRESENTERÀ ALLA RIPRESA DELLE LEZIONI. A fronte delle decine di migliaia di insegnanti e personale non docente mancanti, della gravissima carenza di aule ( mentre quelle esistenti ospitano classi pollaio che non garantiscono la sicurezza sanitaria), IL GOVERNO HA DECISO DI STANZIARE IN TOTALE NELLA SCUOLA PUBBLICA 1,3 MILIARDI DI EURO: UNA CIFRA DEL TUTTO INSUFFICIENTE A COLMARE TUTTE LE CARENZE STRUTTURALI E A FAR RIPARTIRE L’ANNO SCOLASTICO IN MODO ADEGUATO. Verranno assunti insegnanti senza diritti, PIÙ PRECARI dei precari, in numero notevolmente insufficiente rispetto al NECESSARIO, mentre per le aule si ricorrerà a interventi tampone e ai privati. Inoltre non si escludono soluzioni da stato di emergenza, al CONTRARIO, doppi turni e la didattica a distanza sono parte integrante di una scuola che amplifica sempre più le differenze SOCIALI, colpendo in questo modo il diritto allo studio delle classi popolari. Questa della scuola è una battaglia centrale, rispetto alla quale comunisti ed anticapitalisti non possono farsi trovare impreparati: il campo dell’opposizione alle forze liberiste e populiste moderate ora al Governo non può essere occupato dall’estrema destra, populista e fascista, che è in competizione con le forze dell’attuale governo per la rappresentazione politica degli affari della borghesia capitalista. CONTRO LE CLASSI POLLAIO, I DOPPI TURNI E OGNI SITUAZIONE TAMPONE CHE FAVORISCONO GLI INTERESSI PRIVATI (A SPOLETO LA CURIA HA GIÀ STABILITO IL PREZZO PER I SUOI IMMOBILI). PER LA GARANZIA DI UN REALE DIRITTO ALLO STUDIO, PER L’ASSUNZIONE VERA E NON DI FACCIATA DEI PRECARI E DI TUTTO IL PERSONALE NECESSARIO, PER FORTI INVESTIMENTI NELL’EDILIZIA SCOLASTICA A GARANZIA DELLA SICUREZZA SANITARIA DI STUDENTI E LAVORATORI DELLA SCUOLA, ORGANIZZIAMOCI E INIZIAMO A LOTTARE.